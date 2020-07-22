Местные жители Нижних Серег рассказали о последствиях паводка

https://static.news.ru/photo/e32d66ea-cb22-11ea-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

Местные жители города Нижние Серги рассказали о последствиях паводка в Свердловской области.

Юлианна Маршакова сообщила, что дом её родителей полностью разрушен и, скорее всего, восстановить его будет невозможно. Она пояснила, что вода подошла к дому с двух сторон: и со стороны дома, и с другой, где расположен земельный участок.

Разрушена стена полностью, внутрь зайти страшно, потому что всё может рухнуть. Полностью земельный участок смыло. <...> На момент происшествия никого не было дома, родители не пострадали. Только сейчас работает МЧС, пытаются спасти собаку, она вроде бы жива. Она в сетке на земельном участке, но там вода метра на полтора поднималась, — привели слова Юлианны Маршаковой на портале «Новый день».

Она добавила, что пока от администрации города не поступало каких-либо предложений и они так и не появились для осмотра здания.

Никаких заявлений от администрации по имуществу, по помощи пока не было, — процитировали Юлианну Маршакову на портале.

Отмечается, что в департаменте информполитики Свердловской области заявили о начале обхода домов и оценке ущерба администрацией Нижних Серег.

У нас нет связи, нет интернета, нет электричества. Сейчас все сотрудники находятся на территории города, собирают всю технику, пытаются восстановить дороги. Размер ущерба ещё оценивается, всё произошло ночью. Пока не можем дать никаких комментариев. У нас очень много проблем, — привели пояснение администрации на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, в Нижних Сергах 21 июля 2020 года ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. В региональном МЧС сообщили, что в зоне подтопления оказались приблизительно 200 жилых домов и несколько административных зданий. Эвакуированных жителей разместили в двух детских лагерях и одном санатории. Данные о пострадавших не сообщались. Как пояснил глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев, местные власти проведут обход и оценят степень ущерба каждого дома.