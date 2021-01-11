Мэрия Екатеринбурга назвала причину гибели людей при пожаре в жилом доме

Причиной смерти восьми человек при пожаре в жилом доме Екатеринбурга стало отравление угарным газом. Об этом сообщил врио главы города Алексей Орлов.
Орлов отметил, что во время пожара в подъезде возникло сильное задымление. Если бы люди вышли на балконы или остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали.
Он также добавил, что пожар произошёл в квартире, где жила неблагополучная семья из-за неосторожного обращения с огнём. После пожара тепло в доме не отключали, был обесточен только один подъезд,
Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим, — сказал Орлов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге по адресу улица Рассветная, 7.
В огне погибли семеро взрослых и семилетняя девочка. Одна из погибших пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь. Путаясь в буквах, жительница горящего дома писала о том, что их квартира, где она находится вместе с ребёнком, заблокирована и выхода нет. Позже появилось её фото — заплаканная, испуганная и перепачканная мать молила о помощи для себя и своего ребёнка, писал NEWS.ru.