Мэра Саяногорска задержали за управление машиной в пьяном виде

https://static.news.ru/photo/773fbd26-c0f4-11ea-90f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь на 8 июля сотрудники ГИБДД задержали мэра Саяногорска в Хакасии Михаила Валова за управление автомобилем в пьяном виде. Об этом журналистам сообщил информированный источник в региональных правоохранительных органах.

Отмечается, что силовики остановили мэра и доставили его на освидетельствование в больницу. Анализы показали наличие в крови Валова следов алкоголя. Сотрудники регионального ГИБДД не стали подтверждать сведения о задержании политика. Опровергать информацию они тоже не стали. В ГИБДД заявили, что речь идёт о персональных данных.

Сам Валов признался журналистам, что был задержан. Он заявил, что в настоящий момент находится в отпуске. По словам мэра, полиция остановила его и потребовала сдать анализы на наличие спиртного. В итоге был получен положительный результат. Суд рассмотрит протокол 17 июля. С изложенным в документе политик не согласен.

Я ежедневно принимаю таблетки, которые могли повлиять на результат освидетельствования, — цитирует мэра Саяногорска ТАСС.

Позднее Валов прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook. Он заметил, что после отпуска вернётся к работе на благо города, а по поводу инцидента мэр сказал, что готов к любому развитию событий. Также мэр заявил, что не считает возможным обсуждать публично чью-либо личную жизнь.

Как ранее писал NEWS.ru, мэра города Сортавала Сергея Крупина хотели избить депутаты Карелии в целях смещения градоначальника с занимаемого поста. Тем не менее запланированный переворот не состоялся — в разборки чиновников своевременно вмешались правоохранители.