Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение. Он попросил депутатов городского округа простить его и извиниться за него перед гражданами.
По информации Znak.com, градоначальник
Инцидент произошёл в конце марта. В ходе видеосовещания с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко градоначальник начал приставать к вице-мэру Елизавете Андреевой. Видео, где он трогает её под столом, появилось в Сети.
Ранее, как писал NEWS.ru, власти Курской области извинились за неуслышанный вопрос об оплате ЖКХ. Это произошло во время записи интервью губернатора Курской области Романа Старовойта на одном из местных телеканалов. В ходе беседы вопрос о том, как оплачивать квитанции по коммуналке во время полной самоизоляции, остался без ответа. Губернатор региона при этом сослался на проблемы со связью.
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