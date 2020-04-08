Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой

https://static.news.ru/photo/b14aa9a4-799b-11ea-840a-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Власенко Фото: yuzhnokurilsk.ru

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение. Он попросил депутатов городского округа простить его и извиниться за него перед гражданами.

По информации Znak.com, градоначальник признал , что его поведение было неприличным, при этом он уточнил, что романа между ним и его подчинённой нет. Как отмечает издание, депутаты Южно-Курильского городского округа провели встречу, чтобы обсудить скандальную ситуацию. Сам Власенко присутствовать на встрече не смог. Он находится на самоизоляции.

Инцидент произошёл в конце марта. В ходе видеосовещания с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко градоначальник начал приставать к вице-мэру Елизавете Андреевой. Видео, где он трогает её под столом, появилось в Сети.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Курской области извинились за неуслышанный вопрос об оплате ЖКХ. Это произошло во время записи интервью губернатора Курской области Романа Старовойта на одном из местных телеканалов. В ходе беседы вопрос о том, как оплачивать квитанции по коммуналке во время полной самоизоляции, остался без ответа. Губернатор региона при этом сослался на проблемы со связью.