Мэр утонувшей Ялты рассказала о ситуации в городе

https://static.news.ru/photo/b5b70418-d0ae-11eb-94f6-96000091f725_660.jpg Фото: yalta.rk.gov.ru

Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, как обстоят дела в городе, который два дня заливал тропический ливень. На данный момент в курортном городе два дня безостановочно ведутся аварийно-восстановительные работы, написала глава города в Instagram.

По словам Павленко, работы контролируются лично главой республики Сергеем Аксёновым. Эпицентр работ находится на данный момент на территории микрорайона Кривошты. Там проживает пять тысяч человек, для них организована доставка питьевой воды. Предпринимаются все усилия, чтобы выкачать воду из подвалов и дать свет в дома.

Мы продолжаем активно работать. Более тысячи человек, не покладая рук, трудятся на территории Большой Ялты. Мы расчищаем завалы, очищаем улицы, помогаем эвакуировать людей, которые в этом нуждаются. Главная задача сейчас — обеспечить людей питьевой водой. И, конечно, самая главная задача — это восстановить централизованное водо- и электроснабжение населения, — рассказала Павленко.

Сложной остаётся ситуация в посёлке Кореиз, где вода не уходит и дома продолжают подтопляться с обрушением грунта и разрушением стен. Мэр призвала местных жителей быть на связи с ЕДДС, а также объявила, что власти готовы эвакуировать людей.

Как сообщалось ранее, туроператоры, работающие с Крымом, обязаны предупредить клиентов о неблагоприятных погодных условиях на полуострове, а экскурсионные компании должны перенести экскурсии на поздний период. Такие рекомендации дал Ростуризм.