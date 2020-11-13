Мэр Томска Кляйн арестован по делу о превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/489cbfe4-2690-11eb-9f1f-fa163e074e61_660.jpg Иван Кляйн Фото: admin.tomsk.ru

Суд арестовал 61-летнего мэра Томска Ивана Кляйна. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года, — заявили ТАСС в пресс-службе Кировского районного суда Томска.

Кляйн арестован до 13 января 2021 года.

Чиновник был задержан утром 13 ноября во время проведения селекторного совещания. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год мэр лишил местного бизнесмена земельного участка, на котором должны были быть построены многоквартирные дома. Градоначальник действовал в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления). Кляйну грозит до семи лет лишения свободы.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что рассчитывает на профессионализм силовиков. Он подчеркнул, что не намерен вмешиваться в работу следователей. Глава региона был своевременно проинформирован о задержании мэра, писал NEWS.ru.