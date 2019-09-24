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Кражу в доме музыкального исполнителя Михаил Круга в июне 2002 года, в результате которой певец был убит, заказал лидер организованной преступной группы «Тверские волки» Александр Костенко. Преступник очень переживал из-за смерти знаменитости, заявил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

По словам следователя, эта информация была получена от причастного к убийству Круга Александра Осипова. Мужчина заявил, что был поклонником творчества певца. Когда Осипов узнал, что член «Тверских волков» Дмитрий Весёлов...