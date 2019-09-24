Самолёт авиакомпании «Якутия» не смог вылететь из аэропорта Нерюнгри после дозаправки. Об этом сообщил источник в авиакомпании.
Судно следовало рейсом Благовещенск — Якутск. Во время вынужденной стоянки механики обнаружили течь гидравлической жидкости в районе левой стойки внутреннего колеса лайнера. В результате судно от полётов отстранили.
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Ранее News.ru писал, что самолёт компании Utair, летевший из Уфы, вернулся обратно в аэропорт из-за отсутствия роста давления в кабине. На борту было 109 пассажиров. Лайнер совершил посадку в штатном режиме. Никто не пострадал.