Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт авиакомпании «Якутия» не смог вылететь из аэропорта Нерюнгри после дозаправки. Об этом сообщил источник в авиакомпании.

Судно следовало рейсом Благовещенск — Якутск. Во время вынужденной стоянки механики обнаружили течь гидравлической жидкости в районе левой стойки внутреннего колеса лайнера. В результате судно от полётов отстранили.

Как сообщает РИА Новости, на борту воздушного судна было 47 пассажиров. Их решено отправить в Якутск запасным бортом.

Ранее News.ru писал, что самолёт компании Utair, летевший из Уфы, вернулся обратно в аэропорт из-за отсутствия роста давления в кабине. На борту было 109 пассажиров. Лайнер совершил посадку в штатном режиме. Никто не пострадал.

 

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