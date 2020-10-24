Медведь снова напал на человека в Японии

https://static.news.ru/photo/8c5a7e2a-161d-11eb-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередное нападение медведя на человека произошло в префектуре Киото в Японии.

Инцидент случился рано утром 24 октября. Хищник набросился на мужчину, который собирал каштаны недалеко от дома. Зверя удалось прогнать палкой, которую японец использовал при сборе каштанов. Мужчина отделался лёгкими ранениями, передаёт телеканал NHK.

На этой неделе сообщения о нападениях медведей на людей поступают из разных городов Японии практически каждый день. Накануне от лап хищника в префектуре Фукуи пострадали три человека. А 22 октября медведь напал на пожилого разносчика газет в городе Канадзава в префектуре Исикава. Днём ранее звери покалечили двух мужчин в префектуре Ниигата. Также сообщалось о трёх нападениях на людей в префектуре Исикава, там же косолапый забрёл в торговый центр, чем полностью парализовал его работу.

В начале октября в Большом московском цирке на проспекте Вернадского медведь напал на сотрудника. Тот получил серьёзные ранения и скончался в больнице. Инцидент произошёл, когда мужчина зашёл в вольер к хищнику. Известно, что погибший был смотрителем. Дрессировщика в этот момент рядом не оказалось, писал NEWS.ru.