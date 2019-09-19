Работник рыболовецкого стана в Смирныховском районе на Сахалине погиб при нападении на него медведя.
Трагическое происшествие произошло в четверг днём. Потерпевшего, он ещё был жив, с тяжёлыми ранами вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании «Петросах», — передаёт сообщение полиции района «Интерфакс-Дальний Восток»
Собеседник отметил, что мужчина скончался по дороге в больницу. Это первое нападение медведя на человека на Сахалине в этом году.
Как ранее писал News.ru, польский турист во время восхождения на гору в Армении погиб из-за нападения медведя.