https://static.news.ru/photo/4c015e20-db68-11e9-be9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Работник рыболовецкого стана в Смирныховском районе на Сахалине погиб при нападении на него медведя.

Трагическое происшествие произошло в четверг днём. Потерпевшего, он ещё был жив, с тяжёлыми ранами вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании «Петросах», — передаёт сообщение полиции района «Интерфакс-Дальний Восток»

Собеседник отметил, что мужчина скончался по дороге в больницу. Это первое нападение медведя на человека на Сахалине в этом году.

Как ранее писал News.ru, польский турист во время восхождения на гору в Армении погиб из-за нападения медведя.