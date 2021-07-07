Медработника задержали за торговлю фальшивыми сертификатами о вакцинации

Полиция пресекла продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в одной из поликлиник Калининграда. Задержана администратор медучреждения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Согласно его материалам, администратор выдавала обращавшимся к ней гражданам документы с заведомо ложными сведениями о вакцинации, требуя за это от полутора до трёх с половиной тысяч рублей. Для сокрытия следов преступления она выливала неиспользованные препараты в канализацию. По предварительным данным, поддельные сертификаты приобрели около 20 человек.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Кроме того, в случае установления фактов использования поддельных документов о вакцинации их обладатели также будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали пятерых курьеров с фальшивыми сертификатами о вакцинации. Все подделки были заказаны через Интернет. Стоимость таких справок на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей.