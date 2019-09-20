https://static.news.ru/photo/35e9f5fa-dba1-11e9-b2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал полной неожиданностью арест чиновника ведомства Павла Мосолова в связи с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря.

Глава ведомства рассказал об этом во время поездки в Севастополь. Мединский подчеркнул, что со следствием не общался, передаёт ТАСС .

Это полнейшая неожиданность, я об этих мероприятиях узнал практически из СМИ, — сказал он.

На реставрацию объектов Соловецкого монастыря на Большом Соловецком острове, по информации Минкультуры, было направлено более 810 млн рублей.

19 сентября Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова. Его обвиняют в хищении более 20 млн бюджетных рублей, писал News.ru. До этого были арестованы глава департамента культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов, предприниматель Татьяна Магдеева и экс-гендиректор ООО «Сфера» Сергей Семиков. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.