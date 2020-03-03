https://static.news.ru/photo/6b2fd77a-5d7e-11ea-8bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TACC

Минздрав ОАЭ сообщил об инциденте с российскими гражданами. Так, врачи обнаружили коронавирус у двух туристов из России.

На данный момент они доставлены в медицинское учреждение. Медики проводят полное комплексное обследование, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что пациентов с подозрением на коронавирус перевозят из столичной инфекционной больницы № 1 в больницу в Коммунарке.

По состоянию на 3 марта 2020 года, в мире зафиксировано 90936 больных. От заболевания скончались 3117, а 47995 удалось выздороветь.

NEWS.ru также информировал о четвёртом случае заражения коронавирусом в Белоруссии. Сейчас больные находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.