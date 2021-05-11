Медики рассказали о состоянии раненных в казанской школе детей

https://static.news.ru/photo/1a6bb00c-b309-11eb-bdd4-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Зарецкий/ТАСС

Состояние пятерых детей, находящихся в реанимации после стрельбы в казанской гимназии, остаётся тяжёлым. Ещё у одного — крайне тяжелое, передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача по хирургии детской республиканской клинической больницы Михаила Поспелова.

Состояние пациентов, находящихся в реанимации: пятерых — состояние тяжёлое, у одного — крайне тяжёлое состояние, — рассказал заместитель главврача.

В общей сложности, по его словам, огнестрельные ранения получили 12 школьников, которые сейчас находятся в больнице.

Ранее стало известно, что девятерых пострадавших — пятерых детей и четырёх взрослых — спецбортом МЧС перевезут на лечение в Москву. Самолёт прибыл в Казань днём ранее. Он привёз в столицу Татарстана группу медиков и оборудование, необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.