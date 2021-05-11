Медики рассказали о состоянии раненных в казанской школе детей

Состояние пятерых детей, находящихся в реанимации после стрельбы в казанской гимназии, остаётся тяжёлым. Ещё у одного — крайне тяжелое, передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача по хирургии детской республиканской клинической больницы Михаила Поспелова.
Состояние пациентов, находящихся в реанимации: пятерых — состояние тяжёлое, у одного — крайне тяжёлое состояние, — рассказал заместитель главврача.
В общей сложности, по его словам, огнестрельные ранения
Ранее стало известно, что девятерых пострадавших — пятерых детей и четырёх взрослых — спецбортом МЧС перевезут на лечение в Москву. Самолёт прибыл в Казань днём ранее. Он привёз в столицу Татарстана группу медиков и оборудование, необходимое для оказания помощи пострадавшим.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.