Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Казани

Фото: 16.mchs.gov.ru

Режим ЧС был введён в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что пожарные подразделения защищают соседние ёмкости от огня. Газ выгорает, но факельное горение уже меньше размером и по высоте, давление в резервуаре уменьшилось, — передаёт ТАСС слова собеседника. Взрыв...