Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Казани

10:08, 13 июня 2020 16
Фото: 16.mchs.gov.ru

Пострадавшие при взрыве и пожаре на станции ООО «Газпром сжиженный газ» госпитализированы в республиканскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Татарстана.

Уточняется, что это молодые мужчины 1984 и 1997 годов рождения. У них диагностированы ожоги 10% и 15% тела, что не представляет угрозы для жизни, пациенты стабильны, передаёт «Интерфакс»

Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, — рассказал представитель ведомства.

Взрыв произошёл вечером 12 июня в наземном газохранилище ёмкостью 100 кубометров.

Как писал NEWS.ru ранее, режим ЧС был введён в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Отмечается, что пожарные подразделения защищают соседние ёмкости от огня.

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