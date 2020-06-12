Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Казани

Пострадавшие при взрыве и пожаре на станции ООО «Газпром сжиженный газ» госпитализированы в республиканскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Татарстана.
Уточняется, что это молодые мужчины 1984 и 1997 годов рождения. У них диагностированы ожоги 10% и 15% тела, что не представляет угрозы для жизни, пациенты стабильны,
Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, — рассказал представитель ведомства.
Взрыв произошёл вечером 12 июня в наземном газохранилище ёмкостью 100 кубометров.
Как писал NEWS.ru ранее, режим ЧС был введён в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Отмечается, что пожарные подразделения защищают соседние ёмкости от огня.
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