https://static.news.ru/photo/fa7b022a-1e94-11ea-a2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники медицинской службы транспортировали женщину с инсультом из посёлка Каджером в больницу в Печоре на полу вагона электропоезда.

Сообщается, что женщину уложили перед выходом вагона на тонкие носилки.

Люди, заходящие в вагон, переступали человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно, — пожаловалась на портале «Активный регион» дочь больной.

Министерство здравоохранения по республике Коми сообщило, что в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи пациентов транспортируют в стационар тремя разными способами. Первый — это перевозка авиатранспортом центра медицины катастроф, второй — железнодорожным транспортом, а третий — с помощью автомобиля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Санкт-Петербурга напал на фельдшера скорой помощи. Мужчина набросился на медработника прямо в спецавтомобиле и нанёс телесные повреждения.