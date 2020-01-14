https://static.news.ru/photo/bd210094-375f-11ea-842f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл на мебельной фабрике в городе Дятьково Брянской области. В его тушении задействованы более 30 человек и 11 единиц техники.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в четыре часа утра. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составляет 740 кв. м. В течение двух с половиной часов возгорание было локализовано.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирской области загорелся торговый комплекс. В результате пожара пострадали семь человек. Госпитализация им не потребовалась.