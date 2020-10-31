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МЧС: трое человек могут находиться под завалами после взрыва в Мытищах

12:25, 01 ноября 2020 11
Фото: Свиблово | Бабушкинский online/vk.com

В гаражном кооперативе в подмосковном городе Мытищи произошёл взрыв. По данным МЧС, под завалами могут находиться люди.

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