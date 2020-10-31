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Михаил Щипанов
В гаражном кооперативе в подмосковном городе Мытищи произошёл взрыв. По данным МЧС, под завалами могут находиться люди.
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Киевская полиция ограничила движение по одному из мостов в столице Украины.
Мост Патона через Днепр частично перекрыт из-за сообщений о том, что на нём может находиться взрывное устройство.
Полиция города проверяет поступившую информацию.
Внимание! Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение...
МЧС: трое человек могут находиться под завалами после взрыва в Мытищах