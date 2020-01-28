https://static.news.ru/photo/3e4f56a6-3be4-11ea-aafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Площадь возгорания в ангаре с радиотехническими изделиями в Тольятти увеличилась до 1050 кв.м.

По данным пресс-службы МЧС, инцидент произошёл в Центральном районе города.

По прибытию к месту подразделений объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 2, — уточнили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Огонь тушат 53 человека с помощью 21 единицы техники, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что крупное возгорание произошло в американском штате Алабама в доке, где были размещены лодки. Жертвами пожара стали несколько человек.