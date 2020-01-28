Площадь возгорания в ангаре с радиотехническими изделиями в Тольятти увеличилась до 1050 кв.м.
По данным пресс-службы МЧС, инцидент произошёл в Центральном районе города.
По прибытию к месту подразделений объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 2, — уточнили в ведомстве.
В МЧС также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Огонь тушат 53 человека с помощью 21 единицы техники,
Ранее NEWS.ru писал, что крупное возгорание произошло в американском штате Алабама в доке, где были размещены лодки. Жертвами пожара стали несколько человек.
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