МЧС сообщило о завершении работ на месте крушения Ан-26

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Частный вертолёт Sud-Aviation Gazelle опрокинулся при посадке в Елизовском районе на Камчатке. Воздушное судно упало на бок, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

На данный момент спасатели прибыли к месту происшествия, они проводят работы по предотвращению возгорания вертолёта. Причиной падения воздушного судна стало попадание грунта под шасси. На борту вертолёта находился один человек....