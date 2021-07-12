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МЧС сообщило о завершении работ на месте крушения Ан-26

05:07, 27 сентября 2021
МЧС сообщило о завершении работ на месте крушения Ан-26 Фото с места происшествия Фото: 27.mchs.gov.ru
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МЧС сообщило об окончании работ на месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Проведён разбор конструкций разбившегося воздушного судна, оказана помощь следователям, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолёта Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике, — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб. С родственниками погибших членов экипажа работают психологи, им также оказывается необходимая информационная поддержка.

Ранее специалисты и криминалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прибыли на место крушения самолета Ан-26 в Хабаровской области. Они прилетели на вертолёте.

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