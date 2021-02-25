МЧС РФ: под завалами дома в Нижнем Новгороде может находиться женщина

https://static.news.ru/photo/d81f1c24-7808-11eb-81cd-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/52mchsgov

Пострадавшую гражданку — сотрудницу стоматологической клиники — извлекают из-под завалов у дома в Нижнем Новгороде, в пристройке которого прогремел взрыв бытового газа. Среди обломков может находиться ещё одна женщина. Сейчас её ищут спасатели, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Кроме того, повреждения получил мужчина 1979 года рождения. Его госпитализировали. Всего из здания эвакуировали 68 человек. Среди них шесть детей. Оперативные службы продолжают работать. Причину произошедшего устанавливают, говорится на официальном сайте ГУ МЧС по Нижегородской области.

В настоящее время в пункте временного размещения (ПВР), развёрнутого на базе школы № 41 в Нижнем Новгороде, психологи ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают помощь гражданам, — рассказали в МЧС.

Ранее в одном из жилых домов Нижнего Новгорода прогремел взрыв бытового газа. Экстренные службы сообщили, что ЧП случилось в цоколе девятиэтажки. По словам очевидцев, эпицентром стал суши-бар. Ударная волна повредила автомобили, припаркованные поблизости. По предварительным данным, в результате пострадал один человек, но информация пока уточняется.

В социальных сетях юзеры пишут, что ЧП произошло в суши-баре. В ролике, размещённом в Интернете, видно, что в помещении, где прогремел хлопок, есть разрушения. Также ударной волной задело припаркованные рядом автомобили, в машинах выбило стёкла. Дальнейшая информация уточняется. На месте работает оперативная группа областного главка МЧС.

Накануне «Газпром трансгаз Екатеринбург» приступил к восстановительным работам после аварии на газопроводе в Оренбургской области. Уточняется, что для обеспечения потребителей газом используются альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения. В некоторых районах Оренбургской области газ доставляется на распределительные станции при помощи автозаправщиков, писал NEWS.ru.