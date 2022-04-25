МЧС: при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал

В результате пожара, который произошёл в ночь на 25 апреля на территории нефтебазы в Брянске, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Как указали в ведомстве, в районе горящей нефтебазы эвакуировать население не планируют.

По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре [на нефтебазе], — сказали в МЧС.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания. Пожару не нефтебазе в Брянске присвоен повышенный ранг сложности. В тушении принимают участие подразделения МЧС из Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также Москвы.

Пострадавшая от огня нефтебаза находится на Московском проспекте Фокинского района города. О возгорании там спасателям стало известно в 02:00 мск. По данным региональных властей, на территории горят резервуары.

В конце апреля в Кинешме Ивановской области загорелся цех по производству растворимой краски на территории Дмитриевского химического завода. В результате возгорания пострадал один человек, ещё 143 были эвакуированы.