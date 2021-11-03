МЧС опубликовало кадры тушения разбившегося Ан-12 в Иркутской области
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
16:58, 03 ноября 2021
Фото: Скриншот с видео/irk38mchs/facebook.com
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МЧС опубликовало кадры работы пожарных на месте крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. Видео размещено в аккаунте ведомства «ВКонтакте». Также появился список погибших.
Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей и ликвидации пожара. Происходило горение самолёта на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники, - говорится в сообщении МЧС.
В результате крушения самолёта погибли все семь человек, находившиеся на борту.
Mash публикует список погибших: Егоров Александр (командир, Россия), Щучко Олег (второй пилот, Украина), Сергеев Андрей -(штурман, Белоруссия), Крополев Юрий (бортмеханик, Россия), Гармоненко Дмитрий (инженер, Белоруссия), Карпук Максим (авиационный инженер, Белоруссия), Чуприненко Александр (Украина).
Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», совершал полёт из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в Иркутской области. Воздушное судно рухнуло в нескольких километрах от села Пивовариха.