МЧС опубликовало кадры тушения разбившегося Ан-12 в Иркутской области

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В результате крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области погибли все семь человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Пожар на месте катастрофы ликвидирован.

По уточнённым данным, погибли семь человек. После столкновения с землёй самолёт охватило пламя. Люди погибли в огне, — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте происшествия найдены останки пяти...