https://static.news.ru/photo/2466cea2-c96d-11e9-b95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Кинологи нашли возможные места нахождения пострадавших под завалами обрушившегося здания в Новосибирске. По предварительным данным, рухнувшая стена придавила 12 строителей.

Предварительно кинологическими расчётами обнаружены места возможного нахождения людей под завалами, — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Место происшествия осматривают криминалисты. Они установят все обстоятельства инцидента.

Ранее News.ru сообщал, что владельцем обвалившегося в Новосибирске здания является «Сибирская генерирующая компания». Она входит в АО «СУЭК», которое фигурирует в уголовном деле экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.