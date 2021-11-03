МЧС: на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек

МЧС подтвердило информацию о том, что на борту рухнувшего в Иркутской области грузового самолёта Ан-12 было девять, а не семь человек. Это пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз человека, сообщает ТАСС.

По уточнённым данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавшие груз, — приводит агентство слова первого заместителя начальника регионального ГУ МЧС Андрея Рябоволова.

Информация о том, что в самолёте могли находиться генеральный директор ООО АТК «Заполярье» и его первый заместитель, появилась ранее. Спасателями на данный момент найдены тела шести человек. В Instagram главы региона Игоря Кобзева появился список членов экипажа.

По предварительным данным, причиной крушения самолёта мог стать ледяной дождь, Ан-12 потерпел крушение в семи километрах от аэропорта. Экипаж при снижении принял решение пойти на второй круг, после чего воздушное судно начало терять высоту. По факту крушения самолёта было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолёта Ан-12, летевшего рейсом Якутск — Иркутск, стало обледенение руля и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором катастрофы мог стать перегруз, а также неверная центровка груза.