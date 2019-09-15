Пожар в многоэтажном доме в Ангарске произошёл из-за взрыва бытового газа, заявили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Воспламенение газовоздушной смеси от не установленного пока источника зажигания привело к пожару в жилом пятиэтажном доме, — говорится в
сообщении.
По данным ведомства, версию возгорания подтвердили специалисты.
В МЧС отметили, что дом газифицирован и поэтому зажигание при скоплении вещества могла вызвать даже небольшая искра.
Согласно информации ГУ МВД региона, версия о взрыве самогонного аппарата не подтвердилась.
Известно также, что накануне хозяину жилища техники перекрыли подачу газа, — уточнили в полиции.
На данный момент в качестве основной версии произошедшего рассматривается самовольное подключение, передаёт
Ранее News.ru писал, что при пожаре в Ангарске были эвакуированы пятеро человек, в том числе трое детей, всем им понадобилась медицинская помощь. Огонь удалось потушить на площади 90 кв. м.