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Москвичка, которая оставила сына в парке «Лосиный остров», признана невменяемой. По словам медиков, на момент совершения преступления в феврале 2019 года у неё имелись психические отклонения.

Как сообщил источник ТАСС, психиатрическую экспертизу Надежде Куликовой провели в институте имени Сербского. Сразу после этого женщина была переведена в психиатрическое отделение больницы при СИЗО «Бутырка». Она отрицает предположения о...