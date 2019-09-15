Фото: mchs.russia/instagram.com

Пожар в многоэтажном доме в Ангарске произошёл из-за взрыва бытового газа, заявили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Воспламенение газовоздушной смеси от не установленного пока источника зажигания привело к пожару в жилом пятиэтажном доме, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, версию возгорания подтвердили специалисты.

В МЧС отметили, что дом газифицирован и поэтому зажигание при скоплении вещества могла вызвать даже небольшая искра.

Согласно информации ГУ МВД региона, версия о взрыве самогонного аппарата не подтвердилась.

Известно также, что накануне хозяину жилища техники перекрыли подачу газа, — уточнили в полиции.

На данный момент в качестве основной версии произошедшего рассматривается самовольное подключение, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что при пожаре в Ангарске были эвакуированы пятеро человек, в том числе трое детей, всем им понадобилась медицинская помощь. Огонь удалось потушить на площади 90 кв. м.

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