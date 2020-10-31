МЧС ликвидировало пожар в челябинской больнице, где взорвались баллоны

https://static.news.ru/photo/2b5d3422-1b6e-11eb-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

Пожарные потушили возгорание в корпусе ковид-больницы Челябинска, где взорвался склад кислородных баллонов. Открытое горение ликвидировано также на балконах соседнего жилого дома, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Испытательная пожарная лаборатория прибыла для проведения исследований причин и обстоятельств произошедшего, — добавили в ведомстве.

В ходе аварийно-спасательных работ проведена эвакуация 223 человек. Из здания больницы эвакуированы 158 пациентов и 40 человек персонала. Пациенты были направлены в медучреждения города. Из жилого дома эвакуировано 25 человек.



Пресс-служба губернатора уточняет, что коечного фонда для эвакуированных пациентов достаточно. Трое больных, находящиеся на ИВЛ, были сразу доставлены в городскую больницу № 1.



СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее NEWS.ru писал, что в результате пожара и взрыва никто не пострадал, и публиковал кадры с места ЧП.