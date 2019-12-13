https://static.news.ru/photo/6b9e1dba-1dab-11ea-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пожар на отдельных участках склада с тканями на Варшавском шоссе потушили. Ранее площадь возгорания достигала семи тысяч квадратных метров.

На данный момент на месте работает передвижная лаборатория управления МЧС. Спасатели определяют уровень превышения предельно допустимой концентрации вредных частиц продуктов горения. В операции по ликвидации возгорания пострадал один пожарный. Общая площадь здания составляла 10 тысяч квадратных метров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за пожара был эвакуирован весь квартал вокруг здания. Огонь тушили с помощью вертолётов.