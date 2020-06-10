МЧС: концентрация вредных вещевств на месте ЧП в Норильске снижается

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МЧС сообщило о снижении уровня загрязнения воды и почвы на месте разлива дизтоплива в Норильске. Это говорит об эффективности проводимых спасателями работ.

В настоящему моменту взято почти 120 проб грунта и воды для анализа их на загрязненность. Наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в 10 раз, что говорит об эффективности проводимых работ, — сказали ТАСС в ведомстве по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации разлива.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики, писал NEWS.ru.