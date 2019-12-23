https://static.news.ru/photo/bb479dfe-2586-11ea-9f04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба российского McDonald’s поддержала решение сотрудников не пускать замёрзшего мужчину с ранением ноги в ресторан. В заявлении сообщается, что ресторан был закрыт.

В период с 01:00 до 06:00 доступ на территорию предприятия посторонних лиц и лиц без определённого места жительства запрещён как в целях обеспечения безопасности, так и в целях проведения надлежащей санитарной и гигиенической обработки помещений предприятия, — цитирует URA.RU представителей ресторана.

Сообщается, что в рабочие часы сотрудники готовы предоставить поддержку и вызвать машину скорой помощи.

Обсуждение в Сети вызвал инцидент, который произошёл ночью 22 декабря. Сотрудники McDonald’s вывели мужчину с обморожением из ресторана и отказались вызывать медиков. Пострадавшему помогли случайные прохожие на улице. Они отвели его в другое заведение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Казани кондуктор выгнала ночью из автобуса девочку, у которой был билет.