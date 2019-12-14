Фото: Arnulf Hettrich/www.imago-images.de/Global Look Press

Житель Махачкалы на Mercedes золотого цвета стал виновником огромной пробки в городе. Он устроил дрифт на проспекте Акушинского.

После нескольких кругов на своём авто молодой человек попал в полицию. Вместе с ним в отдел доставили его пассажира. Оба оказали сопротивление полицейским.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан, в отношении одного задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ, в отношении второго — по ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

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У меня нет такой великолепной машины, у меня только стиральная, но даже в ней есть интеллект, пусть искусственный, но все же интеллект. Неплохо было бы и автопрому, как немецкому, так и отечественному, взять это на вооружение у производителей стиральных машин, и внедрять его в производство, поскольку надо хоть как-то поддержать некоторых владельцев, которые сами не в силах справиться. Создать длинную пробку на одном из самых оживленных проспектов столицы республики, только для того, чтобы показать всех своих лошадей, пожечь резину, вступить конфликт, оказать сопротивление сотрудникам полиции и стать фигурантами уголовных дел? Оно того стоило? В отношении одного задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), в отношении второго - по статье 213 УК РФ (Хулиганство). P.S. Когда-то услышала фразу: "Если бы понты светились, Махачкалу было бы видно из космоса". Долгое время не понимала ее смысла, теперь более чем... @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05 #ГИБДД05

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Ранее NEWS.ru писал, что житель Владивостока 1999 года рождения устроил дрифт возле новогодней ёлки в самом центре города. В результате он не справился с управлением и врезался в дорогостоящее праздничное украшение — светодиодную фигуру мыши с сыром, главный символ 2020 года.

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