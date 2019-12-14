https://static.news.ru/photo/61dc81b8-1f4a-11ea-ac6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich/www.imago-images.de/Global Look Press

Житель Махачкалы на Mercedes золотого цвета стал виновником огромной пробки в городе. Он устроил дрифт на проспекте Акушинского.

После нескольких кругов на своём авто молодой человек попал в полицию. Вместе с ним в отдел доставили его пассажира. Оба оказали сопротивление полицейским.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан, в отношении одного задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ, в отношении второго — по ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Владивостока 1999 года рождения устроил дрифт возле новогодней ёлки в самом центре города. В результате он не справился с управлением и врезался в дорогостоящее праздничное украшение — светодиодную фигуру мыши с сыром, главный символ 2020 года.