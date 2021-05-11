Матвиенко призвала сурово наказать казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/7f176a0a-b27d-11eb-a246-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Человек, совершивший нападение на казанскую школу № 175, должен быть сурово наказан. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Те, кто совершил это преступление, поднял руку на жизнь и здоровье детей, это нелюди и чудовищные преступники, которые должны понести самое суровое наказание, — цитирует Матвиенко телеканал.

Также спикер отметила, что нужно извлечь уроки из этой трагедии. По её мнению, в последние годы многое делалось для обеспечения безопасности школьников, «но, очевидно, сделано не всё».

Нападение на школу произошло утром 11 мая. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 ранен. Считается, что нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этом учебном заведении. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.