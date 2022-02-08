Мать умершего после избиения ребёнка вступилась за его отчима

Мать умершего после избиения 10-летнего мальчика в Новосибирске вступилась за отчима, которого обвинили в истязаниях ребёнка, сообщает «КП-Новосибирск». Женщина заявляла, что сына избили старшеклассники на горке, но врачи возразили, что дети не могут наносить удары с такой силой.

По версии следствия, сожитель матери бил её и мальчика с августа 2021 года по февраль 2022 года, на него завели уголовное дело по ч. 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». За это грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет. О постоянном шуме в квартире сообщила одна из соседок, мужчина, по её словам, матерился.

Что там соседи наговаривают на нас, не знаю. Вам бы было приятно, если бы у вас случилась беда в семье? Я не хочу сейчас ни с кем вообще говорить! — ответила на это мать погибшего мальчика.

Хозяйка квартиры, которую снимает семья, ничего подозрительного не заметила, претензий у неё не было.

Квартиру я сдала семье мальчика около полугода назад: встречались мы тогда с мамой ребенка. Меня ничего в ней насторожило, и нареканий никаких не было: платили аренду вовремя, особо на них никто не жаловались. Один раз соседи возмутились из-за шума в квартире, на этом всё, — сказала арендодательница.

Ранее школьница погибла в Провиденском районе на Чукотке, катаясь со снежной горки. Из больницы поступило сообщение о гибели ребёнка через два часа после её госпитализации. Установлено, что школьница каталась с необорудованной снежной горки, прокуратура проводит проверку.