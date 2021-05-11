Мать школьницы рассказала о спасшей целый класс учительнице

https://static.news.ru/photo/2cd4e568-b27a-11eb-b119-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Мать ученицы казанской гимназии № 175 рассказала об учительнице, которая спасла целый класс. По её словам, преподаватель по истории во время стрельбы покинула кабинет. На помощь детям пришла учитель английского языка, заявила РИА Новости мама одной из учениц Кристина Казунина.

По громкоговорителю объявили, что всем срочно закрыться, чрезвычайная ситуация, и их педагог просто вышла и убежала. Их спасла учительница по английскому языку, Элия Эльдаровна, — она, можно сказать, совершенно посторонний человек, — пояснила женщина.

Учительнице, по словам Казуниной, около 50 лет. Она зашла в кабинет, успокоила детей и сказала им не прыгать из окон.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 21 получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее соседи стрелка рассказали, что незадолго до ЧП юноша подрался с отцом. По некоторым данным, в последние месяцы он начал вести себя грубо и часто инициировал конфликты.