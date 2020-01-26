https://static.news.ru/photo/115e1d26-4071-11ea-b7f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Жительница города Талица Свердловской области постирала своего новорождённого ребёнка в стиральной машинке.

По информации портала Е1, у женщины начались ночью преждевременные роды. После появления малыша на свет она постирала его в стиральной машинке и заявила, что ребёнок родился мёртвым. Следственные органы проводят проверку по данному факту.

В это время муж и двое детей спали в соседней комнате.

Как ранее писал NEWS.ru, многодетная мать, которую подозревают в расправе над двумя своими детьми, умерла в больнице после попытки покончить с собой. Об этом сообщили в региональном Минздраве.