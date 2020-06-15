«А Серёжи нет»: мать погибшего в ДТП с актёром Ефремовым рассказала о сыне

https://static.news.ru/photo/ab3125f0-af9e-11ea-bd68-fa163e074e61_660.jpg Мать С. Захарова Мария Ивановна Фото: Антон Насонов/РИА Новости

Мать Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием Михаила Ефремова, рассказала о своём сыне. По словам пожилой женщины, он был очень отзывчивым и всегда приходил на помощь людям. Она вспомнила, как однажды во время пожара Сергей помогал вытаскивать людей.

Как мне плохо без него будет. Какой он желанный был. А Серёжи нету, — поделилась она в эфире программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что семья сына всегда жила дружно.

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал телеканалу «Звезда», что матери погибшего не сообщили настоящую причину его гибели. Родные Сергея Захарова скрыли, что он погиб в аварии с Ефремовым.

Ей говорят, что он умер от сердечного приступа, — отметил Добровинский.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь в размере 100 млн рублей. Однако те отказались её принимать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры театра «Современник» призвали общественность не становиться судьями, не клеймить или оправдывать Михаила Ефремова. Он был и остаётся неотъемлемой частью театра, считает коллектив.