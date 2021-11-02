Мать погибшего в Большом театре актёра призвала наказать виновных

Мать погибшего под декорациями Большого театра актёра Евгения Кулеша призвала наказать виновных за то, что «они убили» её сына. Она уверена, что гибель артиста произошла из-за «халатности» работников театра, передаёт «360».

Почему они делают из него чуть ли не бомжа, я не понимаю. Мне нужна справедливость, чтобы наказали виновных. Они убили моего ребенка. Это их халатность. Он вообще не должен был этого даже делать. Он не грузчик — вывозить это кресло, 66 килограммов. Для этого есть специальные люди, монтировщики, которые это делают, — возмутилась мать актёра.

Она призналась, что потеряла кормильца и заверила, что полна решимости довести дело до суда, если администрация Большого театра не компенсирует понесённые семьёй убытки и не извинится за смерть её сына.

Она подчеркнула, что Евгений Кулеш был не «актёришкой», а «актёром», который выступал с сольными партиями. Мать погибшего возмутилась тем, что достоинство её сына принижают.

То, что они из него делают чуть ли не монтировщика, мол, так себе он был актёришка. Он не актёришка был, он — актёр. Он делал всегда всё на совесть, у него не было такого, в полноги. Весь театр любил. Они пришли на прощание. Все плакали, — отрезала она.

Трагедия в Большом театре произошла 9 октября на показе спектакля «Садко». Актёра придавило десятитонной декорацией, Евгений Кулеш умер на глазах у зрителей.

Ранее директор Театра наций Мария Ревякина заявила, что Евгения Кулеша раздавило декорацией Большого театра из-за его же «оплошности».