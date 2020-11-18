Мать подозревают в убийстве двух маленьких детей в Москве

Тела двух малолетних детей найдены в квартире на северо-востоке Москвы. Происшествие случилось в многоэтажном доме по улице Тайнинской.
На момент обнаружения тел с детьми в квартире находилась мать. Тела пятилетней девочки и её трёхлетнего брата нашёл вернувшийся домой с работы отец,
Женщина жаловалась на подавленное моральное состояние и в итоге обратилась за помощью к врачам по поводу расстройства личности. Известно, что пара уже была в разводе на момент происшествия. Но супруги с детьми всё равно продолжали жить вместе в съёмной квартире.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства детей. На причастность к преступлению проверяется мать, с ней работают следователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Хакасии устроил скандал с дракой и убил собственного сына. Причиной стало то, что в вечернее время молодой человек слишком шумно играл в нарды со своей супругой.