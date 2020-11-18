Мать подозревают в убийстве двух маленьких детей в Москве

https://static.news.ru/photo/97537eba-292a-11eb-a858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тела двух малолетних детей найдены в квартире на северо-востоке Москвы. Происшествие случилось в многоэтажном доме по улице Тайнинской.

На момент обнаружения тел с детьми в квартире находилась мать. Тела пятилетней девочки и её трёхлетнего брата нашёл вернувшийся домой с работы отец, сообщает РЕН ТВ. Он вызвал полицию, но 26-летняя мать так и не смогла внятно объяснить, что произошло с детьми.

Женщина жаловалась на подавленное моральное состояние и в итоге обратилась за помощью к врачам по поводу расстройства личности. Известно, что пара уже была в разводе на момент происшествия. Но супруги с детьми всё равно продолжали жить вместе в съёмной квартире.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства детей. На причастность к преступлению проверяется мать, с ней работают следователи.

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