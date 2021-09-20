«Ничего необычного»: мать описала утро пермского стрелка перед стрельбой

Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, описала утро перед трагедией. По её словам, она не заметила ничего необычного и была крайне удивлена тому, что нападавший — её сын. Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Утром около 08:00 часов я ушла на работу, а он оставался дома. С его слов, ему нужно было на учёбу к 10:00 утра. Ничего необычного в поведении сына я не заметила. Днём я увидела информацию в Instagram о стрельбе в университете и написала сыну, всё ли у него нормально. Он мне не ответил, — призналась мать Бекмансурова.

После того как женщина узнала, что виновником происходящего в ПГНИУ является её сын, мать Бекмансурова, находясь в состоянии шока, незамедлительно направилась к университету и сообщила полиции о родственной связи со стрелком. Позже сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что Тимур ранен при задержании и находится в больнице.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Ранее стало известно, что Бекмансуров расстался со своей девушкой за несколько месяцев до стрельбы. Причина разрыва неизвестна.