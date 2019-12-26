https://static.news.ru/photo/fdf25be8-27ee-11ea-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/facebook.com

Женщина в мороз оставила на обочине трёхмесячную дочь. Инцидент произошёл в Кемерово.

Для всестороннего изучения и установления обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, — сообщает сайт СК.

Женщину задержали на границе трассы Кемерово – Томск. На данный момент полиция разыскивает ребёнка. Сотрудники осматривают маршрут, по которому ехала женщина. Также проводится допрос очевидцев и поиск водителей с видеорегистраторами, которые могли стать свидетелями преступления.

Мать ребенка задержана. Следствию она поясняет, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги. В ближайшее время планируется помещение подозреваемой в лечебное учреждение для установления её психического состояния, — добавили в СК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхлетняя девочка в одиночку каталась на автобусе по Калининграду. Полиция вернула её домой.