https://static.news.ru/photo/171efa4e-6c24-11ea-8405-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Мать москвички, которая пострадала при посещении солярия, рассказала о деталях произошедшего. Оказалось, дочь женщины совершила визит в заведение, из которого она впоследствии отправилась в НИИ им. Н.В. Склифосовского, специально перед поездкой в Сочи.

Мать пыталась отговорить девушку от похода в солярий, но безуспешно. Состояние москвички стало резко ухудшаться к вечеру.

Вчера мы пошли вместе в магазин, я её встречаю на улице, она как-то абсолютно неправильно двигается. Я убедила её сходить к врачу, потом её забрали в НИИ имени Склифосовского, — рассказала мать потерпевшей журналистам «Пятого канала».

В самом солярии сообщили, что между сотрудниками и пострадавшей москвичкой произошло недопонимание. Она провела в специальном аппарате для загара 15 минут. Это слишком много для человека, который, как выяснилось, проходит процедуру впервые. Однако этот факт девушка в солярии не уточнила.

Как ранее писал NEWS.ru, жительнице Москвы потребовалась помощь медиков после того, как она посетила салон красоты на севере столицы.

Как сообщает Telegram-канал «112», москвичка пробыла в солярии 15 минут. Придя домой, она почувствовала сильный зуд и жжение кожи. Когда она обратилась к врачам, у неё диагностировали 80% ожогов тела.