https://static.news.ru/photo/8c5d3e16-2317-11ea-a843-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Стало известно о мотивах Евгения Манюрова, предположительно, устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве. Как рассказала мать мужчины, он испытывал сильную неприязнь к КГБшникам.

Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял, — сообщила она Telegram-каналу Baza.

Женщина уточнила, что в этот день сын сказал, что едет на соревнования по стрельбе. По её словам, он увлекался стрельбой, это было своего рода хобби для него. В конце ноября Евгений занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе. Помимо этого, он увлекался боксом и рукопашным боем.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Отец предполагаемого стрелка сообщил, что шокирован поступком сына. По словам мужчины, Евгений никогда не поддерживал с ним близких отношений. По его словам, он работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать, что у Евгения появился восточный акцент, писал NEWS.ru.