Мать напавших на отца с ребёнком обвинила его в пьянстве

Мать двух братьев, участвовавших в нападении на отца с четырёхлетним ребёнком в Новых Ватутинках, обвинила мужчину в пьянстве. Отец мальчика — любитель выпить и сам виноват в том, что произошло, заявила Пятому каналу женщина, назвавшаяся Мариной.

По предварительной версии, четверо молодых людей напали на мужчину с ребёнком сначала в магазине, а затем конфликт продолжился на улице.

Там были трое выпивших людей, которые стукнули моего сына по голове пустой бутылкой. <...> На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом, по нему видно, что он любитель выпить. В этой ситуации тоже нужно разбираться. Эти трое били несовершеннолетнего, — заявила мать нападавших.

По словам женщины, у неё очень воспитанные дети, которые даже «в жизни не курили», и они не приезжие из ближнего зарубежья, а граждане России.

У меня дети не пьют, не курят, ерундой не занимаются, по ночам по клубам не ходят, они даже пива не пьют вообще. Даже сигарету никогда в жизни не курили. <...> Они у меня здравомыслящие дети, они рано повзрослели, потому что я больной человек. Они граждане России, они не откуда-то там прибывшие, — заступилась за сыновей мать.

Конфликт между молодыми людьми и отцом с ребёнком попал на видео. На кадрах видно, что незнакомцы нападают на мужчину посреди улицы, очевидцы подтвердили, что нападавшие оскорбляли отца и его сына.

Пострадавший отец имеет криминальное прошлое, выяснили СМИ. Ему 31 год, в апреле он был осуждён за мошенничество. Его приятель, которому тоже досталось от молодых людей, в свои 24 года шесть раз попадал в поле зрения полиции, в том числе за кражу и мошенничество.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство». Также он будет ждать доклада о ходе расследования.