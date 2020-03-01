https://static.news.ru/photo/9b691c5c-5be5-11ea-acfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Женщина в Казани напала с ножом на двоих сыновей — близнецов семи лет. Один из них погиб.

Как сообщает Татар-информ, семья проживает в доме на Чистопольской улице. По данным издания, женщина напала на детей в приступе ревности (к кому — не уточняется) и затем попыталась покончить с собой. Оставшийся в живых ребёнок и мать находятся в больнице в тяжёлом состоянии, за их жизни борются хирурги.

Информацию об инциденте подтвердили ТАСС в республиканском МВД. В полиции рассказали, что с заявлением обратился супруг женщины, в настоящий момент проводится проверка. СУ СК РФ по Татарстану пока не давало комментариев.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Москве, где мать в порыве гнева ударом в грудь убила девятилетнего сына-инвалида за отказ делать уроки.