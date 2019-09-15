Москвичка, которая оставила сына в парке «Лосиный остров», признана невменяемой. По словам медиков, на момент совершения преступления в феврале 2019 года у неё имелись психические отклонения.
Как сообщил источник
Инцидент в «Лосином острове» произошёл 18 февраля. Дальнобойщик, ехавший по МКАД, увидел мальчика, гуляющего по обочине с мешком на голове. Водитель довёз его до ближайшей заправки и позвонил в полицию. Шестилетний Лев Куликов рассказал полицейским, что в лесу его оставила мама в наказание за издевательства над собакой. Позднее женщину задержала полиция. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство, писал News.ru.