https://static.news.ru/photo/9ba0ba1c-d789-11e9-b510-fa163e074e61_660.jpg Надежда Куликова Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москвичка, которая оставила сына в парке «Лосиный остров», признана невменяемой. По словам медиков, на момент совершения преступления в феврале 2019 года у неё имелись психические отклонения.

Как сообщил источник ТАСС , психиатрическую экспертизу Надежде Куликовой провели в институте имени Сербского. Сразу после этого женщина была переведена в психиатрическое отделение больницы при СИЗО «Бутырка». Она отрицает предположения о том, что хотела убить сына, однако согласна, что поступила жестоко.

Инцидент в «Лосином острове» произошёл 18 февраля. Дальнобойщик, ехавший по МКАД, увидел мальчика, гуляющего по обочине с мешком на голове. Водитель довёз его до ближайшей заправки и позвонил в полицию. Шестилетний Лев Куликов рассказал полицейским, что в лесу его оставила мама в наказание за издевательства над собакой. Позднее женщину задержала полиция. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство, писал News.ru.