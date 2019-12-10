https://static.news.ru/photo/0dbcf2ca-1bf8-11ea-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве семилетнюю девочку доставили в больницу после избиения собственной матерью. Как выяснилось, инцидент произошёл на улице Мытной.

Отец ребёнка пояснил, что девочку дома ударила мама. Родители вызваны в отдел по делам несовершеннолетних для разбирательства, — сообщил источник АГН « Москва » в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у неё ушибы головы и глаза, а также гематому левого предплечья. По факту случившегося организована проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы прохожие обнаружили зверски избитую женщину. Её нашли в арке дома в Потаповском переулке. По свидетельствам очевидцев, она была вся в крови. В больнице пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга и ушибленную рану головы.