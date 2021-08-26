Мать истязаемой в Талдоме девочки приговорили к трём годам колонии

Мать, которая оставляла свою шестилетнюю дочь в антисанитарных условиях в Талдоме, приговорена к трём годам и месяцу колонии. Истязаемая женщиной девочка вместе со своей старшей сестрой теперь находится в детдоме, сообщает главное управление СК РФ по Подмосковью.

По версии следствия, 34-летняя мать ребёнка оставляла её в частном доме в Талдоме у знакомого, «ведущего асоциальный образ жизни». Она навещала девочку один-два раза в неделю, однако условия, в которых рос ребёнок, оставляли желать лучшего: в доме даже не было отопления и горячей воды.

При этом мать полагала, что у дочери есть психическое расстройство. В то же время она отказывалась от обследования и наблюдения ребёнка у специалиста. СК сообщает: обвиняемая умышленно причиняла физические и психические страдания девочке, находящейся в беспомощном состоянии. Кроме шестилетней, у женщины есть и 12-летняя дочь.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске спасатели обнаружили в брошенной квартире двоих детей. Возраст несовершеннолетних не уточняется. Известно, что дети проживали в антисанитарных условиях.