Мать и трое детей сгорели при пожаре в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/9a8531aa-499b-11eb-aecc-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 54.mchs.gov.ru

Многодетная семья погибла при пожаре в восьмиквартирном бараке в Новосибирске. Огонь вспыхнул под утро, пожарные нашли на месте происшествия останки 28-летней женщины и детей в возрасте 7, 3 и 1,5 года.

Происшествие случилось в одноэтажном доме по улице Декабристов, где снимала одну из квартир семья с детьми. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает портал NGS.RU.

Известно, что пожарные прибыли на место происшествия через девять минут после вызова. Для ликвидации угрозы распространения огня на соседние квартиры были стянуты дополнительные силы. Площадь пожара составила 100 кв. м. Сейчас огонь потушен, пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Сообщение о пожаре появилось и в местных соцсетях.

По словам соседей, семья снимала квартиру в бараке уже два года. Мать злоупотребляла спиртными напитками, как и её сожитель, который являлся отцом погибших детей. Детей в день гибели, 29 декабря, должны были забрать из семьи, но специалисты соцзащиты опоздали.

Известно, что погибшая в пожаре женщина накануне разошлась со своим сожителем. Когда начался пожар, мужчина попытался спасти семью, выбил окно в доме, но войти у него не получилось.

В доме проживали 15 человек, вопросом расселения жильцов уже занимается администрация района.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель деревни Вознесенье Архангельской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил пожар в своём деревянном доме. Инцидент произошёл из-за масляного обогревателя.