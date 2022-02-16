Мать и трое детей отравились угарным газом в Татарстане

Четыре человека отравились угарным газом в квартире в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС республики. По данным ведомства, жертвами отравления стали мать и трое детей.

Инцидент произошёл в квартире пятиэтажного жилого дома в Альметьевске.

В результате отравления угарным газом пострадали четыре человека. Пострадавшие — трое детей (мальчик 2012 года рождения, мальчик 2014 года рождения, мальчик 2017 года рождения) и их мать 1978 года рождения, — говорится в сообщении.

Представители МЧс добавили, что пострадавших осмотрели врачи, диагностировали у них отравление угарным газом лёгкой степени тяжести, после чего мать и дети были отпущены на амбулаторное лечение.

Причина происшествия устанавливется.

Ранее сообщалось, что женщина и четверо детей погибли в частном доме в Северском районе Краснодарского края. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.