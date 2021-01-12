Мать и пятеро детей отравились угарным газом под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/6456faf0-5553-11eb-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Мать и пятеро детей госпитализированы с отравлением угарным газом в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области. В частном доме, где проживала семья, возник огонь на веранде.

До прибытия пожарных 28-летняя мать сумела выбраться из дома сама через окно и спасти детей, сообщает РИА Новости. Однако, все они в тяжёлом состоянии были госпитализированы в Карасукскую ЦРБ в реанимацию.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь в течение двух минут, не дав ему распространиться на большую площадь, на полную ликвидацию пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров, понадобилось чуть более часа.

Прокуратура организовала по факту пожара проверку. По предварительным данным, дом, где жили мать и дети 12, 11, 8, 5 и 4 лет, был оборудован печным отоплением. На социальном учёте в качестве неблагополучной семья не состояла.

Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать пострадавшей семье всю необходимую помощь. По его поручению в ЦРБ направлена бригада врачей из областной столицы. Министерствам и службам поручено разобраться в причинах происшествия, на месте оценить условия, в которых проживала многодетная семья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар случился в городской детской больнице в Подольске Московской области. Возгорание произошло в соматическом корпусе учреждения.