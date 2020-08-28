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Мать и двое детей погибли в огне в посёлке староверов под Красноярском

08:18, 31 августа 2020
Фото: Наш город Красноярск/vk.com

Мать и её двое маленьких детей погибли в пожаре в отдалённом посёлке Сандакчес Туруханского района на севере Красноярского края. Пожар произошёл в частном доме, где жила семья.

Следственный комитет уже возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Известно, что пожарные не выезжали на тушение огня, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В посёлке живут одни староверы, к нему нет дорог, в населённом пункте отсутствует мобильная связь. Ближайшая пожарная часть находится в 70 км от места пожара, в Ворогово.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный пожар произошёл 30 августа на складе лакокрасочной продукции в Новосибирске, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону. Информация об инциденте поступила в 17:15 мск.

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